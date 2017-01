The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO En busca de los primeros 3 puntos El Club Deportivo Alcoyano recibe el domingo 8 de enero al primer rival del año, el Mallorca B, el partido será a las 11.30h en El Collao – El encuentro lo podrán seguir en directo en el 1485OM o en www.radioalcoy.com jueves, 05 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/01/2017) El primer partido del 2017 será ante el Mallorca B, equipo que está en promoción de descenso, ocupando el puesto 16 con 20 puntos, 17 menos de los que tiene el Alcoyano actualmente. El equipo de Toni Seligrat abre la segunda vuelta siendo el segundo clasificado a tan sólo 2 puntos del líder, el Barça B. Hasta el momento el Alcoyano ha logrado 10 victorias, 7 empates y tan sólo 2 derrotas, es el segundo equipo de la tabla que menos partidos ha perdido. Lleva 31 goles a favor, cifra que tan sólo supera el actual líder. Y en contra lleva 16 goles. Para este partido los defensas Mario Fuentes y Devesa ya están recuperados de sus lesiones. El míster, Toni Seligrat ha asegurado en rueda de prensa que “si Mario está en condiciones jugará. En condiciones físicas de jugar está, pero lógicamente le falta el ritmo de competición que lo da el disputar minutos”. El que no estará será Tomás Ruso por sanción y el recién llegado Pau Bosch tampoco podrá disputar minutos por algunos problemas de papeles con la Federación. Por parte del Mallorca B también habrá dos bajas por sanción, la de Pol Vidal y la de Cano Alcantarilla. En cuanto al encuentro frente el Mallorca B el técnico explica que prevé un “partido igualado, difícil, que la diferencia de goles hará que uno y el otro esté hasta el final colocado en el partido, eso es lo habitual”. “Ahora mismo es un equipo muy peligroso, porque conserva la esencia del antiguo entrenador, al fortaleza defensiva y la frescura que le quiere dar el cuerpo técnico nuevo”, explica Seligrat. En cuanto a sus jugadores y a si el Alcoyano realizará una segunda vuelta tan buena como la primera, el míster señala que “ver trabajar al grupo te invita al optimismo de que continuaremos con la buena dinámica de resultados”. Además, tienen muy claro lo que pretenden respecto al partido ante el Mallorca B. “Ganar, y si lo hacemos que sea dominando todas las facetas del juego. Ellos también tendrán su manual para intentar sacar algo de El Collao. Nosotros vamos a intentar ganar el partido, intentar hacer el máximo número de goles y encajar los mínimos”, afirma contundente el técnico valenciano, quien el mismo día de la Cabalgata, ha pedido “salud para todos, eso se traduce en no lesiones para mis jugadores y que al final tengamos lo que merecemos”. El delantero David Torres también ha hablado en rueda de prensa respecto al primer partido del 2017. “Jugamos en casa, con nuestra gente, que viene cada domingo a apoyarnos, que nos hace mucha falta. Llevamos un par de semanas trabajando, la gente está con las mismas ganas o incluso más. El partido es el primero de la vuelta, pero ya contamos hacia atrás y tenemos que seguir la buena línea”, indica Torres, quien es consciente de que “este año en casa se están haciendo las cosas muy bien. Los otros equipos saben que cuando vienen tienen que hacer las cosas muy muy bien y nosotros muy mal para que saquen algo”. En cuanto al resto de sus compañeros, el delantero afirma que “el vestuario es una pasada, todo el mundo suma, todos apoyan. Hay un grupo humano bastante bueno y eso a la hora de sacar resultados es muy importante”. Y finalmente, ha hecho un balance a nivel personal, señalando que “no he hecho una mala primera vuelta pero tampoco ha sido una buena primera vuelta, soy muy exigente conmigo mismo y ojalá que en esta segunda vuelta pueda ayudar a mis compañeros con goles, espero llegar a 12 goles y así salvaría el año”.