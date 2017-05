The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA En busca de una nueva victoria El Enrile PAS Alcoy recibe al Liceo, cuarto clasificado de la OK Liga, el sábado 13 de mayo a las 20.15 horas en el Polideportivo Francisco Laporta viernes, 12 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/05/2017) El Enrile PAS Alcoy recibe al Liceo el sábado 13 de mayo a las 20.15 horas en el Polideportivo Francisco Laporta en el partido correspondiente a las jornada 25. El encuentro fue aplazado por las fiestas de Moros y Cristianos ya que la fecha inicial era el 22 de abril, coincidiendo con el Día de la Entrada. El Liceo será un duro rival. El conjunto gallego ocupa la cuarta posición en la tabla con 52 puntos. Tiene a Marc Coy y Toni Pérez como máximos goleadores. En el partido de ida los de Sergi Punset lograron arrancarle un punto en Riazor empatando 4-4 con dos goles de Pere Cañellas y dos de David Gelmà, de hecho, durante todo el partido el conjunto de Alcoy fue por delante en el marcador y los locales tuvieron que remontar el resultado en contra. Por su parte los de Sergi Punset, tras romper la mala racha de resultados la pasada jornada con una victoria 8-5 ante el Lleida en, probablemente, uno de los mejores partidos de la temporada del Patín Alcodiam, buscarán certificar la permanencia con una victoria. Tras los tres puntos de la pasada jornada, los de Sergi Punset son novenos, ya que escalaron dos posiciones y tienen 31 puntos, a cuatro del rival que va un puesto por encima y a uno del siguiente clasificado. El Patín Alcodiam, con Sergi Punset a la cabeza, está logrando una temporada mucho más cómoda y menos sufrida que la anterior cuando salvaron la categoría en la última jornada. La afición está siendo testigo de los resultados del Enrile que ahora buscarán sumar tres puntos que supondrían dejar cerrada la salvación y un empujón de confianza para mantener la ilusión de clasificarse para la CERS.