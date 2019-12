The examples populate this alert with dummy content

ARBITRAJE “En el campo se escuchan muchas barbaridades” Mireia Domenech y Yessica Pérez, arbitras de la delegación de Alcoy, nos visitan para tomar el café del Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 26 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/12/2019) El arbitraje nos abre las puertas a “El café del Alcoyano”, concretamente el arbitraje femenino. Hoy nos vistan dos de las árbitras de la delegación de Alcoy. Mireia Doménech y Yessica Pérez, que junto a Patri Vicens, pitaron su primer partido en categoría nacional dándose la circunstancia que las tres son de la delegación de Alcoy. Con ellas hablamos de su experiencia y sobre todo del mundo del arbitraje en categorías base. Los problemas, los insultos y la poca educación y falta de respeto que hay sobre este colectivo. Como cada jueves desde Premium Sport Café con la colaboración de Héctor Rúa.