FÚTBOL SALA “En casa tenemos que ser un fortín” Javi Silvestre, entrenador de la Unión Alcoyana FS, ha hablado en Ser Deportivos antes de que su equipo reciba el miércoles 18 de enero al Aspe a las 21h en el que será el primero de los cuatro partidos consecutivos que jugarán como local martes, 17 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/01/2017) Tras romper una racha de tres victorias consecutivas la Unión Alcoyana FS disputa el partido ante el Publicidad Aspe, que fue suspendido en diciembre correspondiente a la jornada 12 debido al temporal de lluvias que provocó goteras en el pabellón y no se pudo jugar. El Aspe va quinto en la tabla con 22 puntos mientras que el equipo de Javi Silvestre va en el puesto 12 con 13 puntos. Además, el rival de la Unión Alcoyana viene de ganar a domicilio la pasada jornada al segundo clasificado, al San Vicente-Hércules, uno de los equipos más complicados del grupo. Mientras que el equipo alcoyano, tras tres jornadas logrando victorias, la pasada perdió por 6-2 ante el Horadada. En Ser Deportivos hemos hablado con Javi Silvestre, entrenador de la Unión Alcoyana, antes del partido ante el Aspe y también cuando faltan dos partidos, el del miércoles y el del sábado, para que finalice la primera vuelta. En cuanto a eso, el míster afirma que “esperaba ir más arriba en la tabla a estas alturas”. Confiesa que están “pagando muy caros los errores en defensa y tenemos falta de gol”. Además, considera que corrigiendo esas dos cosas podrían plantarle cara al Aspe ya que “el equipo está haciendo buen juego, en los entrenamientos hay muchas ganas y los ánimos no se han mermado después de la derrota ante el Horadada”. De cara a final de temporada el objetivo, además de lograr la permanencia, “es mejorar respecto a la temporada pasada”. Por delante, cuatro partidos en casa, ante el Aspe, el Elche, el San Vicente-Hércules y el Xaloc-Alacant. Javi Silvestre señala que “en casa tenemos que ser un fortín”. Además, los suyos tendrán que intentar puntuar en estos encuentros y en los que vendrán más adelante para poder subir puestos y asegurarse la permanencia cuanto antes porque las posiciones en las que está la Unión Alcoyana están muy igualadas en cuanto a puntos.