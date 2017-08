The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “En el ciclismo no hace falta ser el más fuerte” Luisa Sempere, californiana de origen alcoyano, funda un grupo de mujeres ciclistas de élite en San Francisco - Regresa a Alcoy para disfrutar del paso de la Vuelta miércoles, 23 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/08/2017) Luisa Sempere conoció el ciclismo hace cuatro años. Lo que en un primer momento fue la transición suave hacia un nuevo deporte, para curar las lesiones del balonmano, se convirtió rápidamente en un flechazo a primera vista. Sempere, que nació en California pero es de padre alcoyano, se subió a la aventura de esta nueva afición, que le marca su día a día –además de la raya de los pantalones. “El ciclismo controla mi vida”. Pero la afición de Sempere pronto alcanzó el nivel profesional que le ha llevado a conseguir varias victorias: es cofundadora de www.razzledazzleracing.com, un grupo de élite de ciclistas mujeres que este año acaba de terminar su segunda temporada en competiciones de la Liga Norte de California y en otros estados del país. “Competimos a nivel local pero también con grandes equipos profesionales, como la ciclista estadounidense Alison Tetrick, que está en el equipo Silence, como la campeona nacional de España, Sheila Gutiérrez”. Aunque Sempere comenzó compitiendo con hombres, decidió convertirse en pionera de este deporte en femenino en la ciudad de San Francisco principalmente por una razón: “En el ciclismo, los hombres son más agresivos y, las mujeres, más técnicas”. Por eso, en su visita anual a Alcoy, que suele hacer coincidir con la Vuelta Ciclista a España, que no se perderá en su octava etapa desde Xorret de Catí el sábado 26 de agosto, donde subirá en bicicleta, lamenta que “no haya mujeres ciclistas en la carretera”. Sempere recuerda que, en el ciclismo, “no hace falta ser el más fuerte” para que todo vaya, eso, sobre ruedas.