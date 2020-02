The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY En connexió amb les xiques del cable Una exposició recorda l’antic ofici de les telefonistes a les centrals com la d’Ibi martes, 25 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/02/2020) La Llotja de l’Arxiu Municipal d’Ibi acull l’exposició Les nostres xiques del cable, dedicada a l’antic ofici de les telefonistes. A través de fotografies, dades, guies telefòniques o aparells de telèfons es dona compte del servei telefònic, que funcionava de manera manual, i que va estar actiu durant dècades a la vila joguetera. En Hoy por Hoy Alcoy, amb el periodiste Antonio Teruel i Laura Cantos, una de les telefonistes a la central d’Ibi (situada al carrer de Les Eres, 2), hem recordat les funcions i anècdotes sobre aquest ofici.