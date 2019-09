The examples populate this alert with dummy content

GOTA FRÍA En la Foia de Castalla tampoco habrá actividad docente este jueves por el temporal Los ayuntamientos de Ibi, Onil y Castalla emiten un bando anunciando la medida como prevención por las previsiones meteorológicas miércoles, 11 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Al igual que Alcoy, en los municipios de la Foia de Castalla tampoco habrá actividad docente este jueves. Los ayuntamientos de Ibi, Onil y Castalla han anunciado, a través de bandos, que se suspenden las clases por la previsión del temporal y después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya activado la alerta roja para la provincia de Alicante. En Cocentaina, desde el Ayuntamiento informan que están a la espera de una comunicación por parte de la Dirección Territorial de Educación por una suspensión de clases a nivel provincial. Si no se produce, será el mismo Ayuntamiento quien decida esta noche si sigue el curso normal de la actividad en los centros educativos o la suspenden. El alcalde de Banyeres, Josep Sempere, ha explicado que en la localidad seguirá la jornada prevista en los colegios e instituto ya que debido a la orografía de la población no supone un alto riesgo de inundaciones.