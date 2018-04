The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “En el fútbol hoy estás jugando Champions y mañana no lo sabes” Miguel Ángel Nieto ha sido nuestro invitado desde Premium Sport Café, donde hemos tomado “el café del Alcoyano”, con él hemos hablado de su paso por el Real Madrid, de su historia y de la actualidad del club jueves, 26 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/04/2018) Miguel Ángel Nieto ha sido nuestro invitado desde Premium Sport Café, donde hemos tomado “el café del Alcoyano”. El jugador del Deportivo ha pasado por muchos equipos y ha vivido lo mejor y lo peor del fútbol. Su paso por el Real Madrid, llegando a jugar Champions League y compartiendo vestuario con Raúl, Sergio Ramos, Ronaldo, Roberto Carlos o David Beckham entre otros. Ha jugado muchas veces en contra del Alcoyano y analiza la actual situación de equipo. No te pierdas todo lo que ha dicho desde Premium Sport Café con la colaboración de Héctor Rúa.