TRAGALUZ "En la guerra, la muerte es tu amiga" El periodista y corresponsal de guerra Alfonso Martínez López visita Tragaluz para hablar de su libro, 'Una vida sin maletas', un resumen de su trayectoria en Sarajevo, Teherán, Palestina, Mongolia, Amazonas y Vietnam viernes, 23 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (22/06/2017) "A la muerte te la haces amiga". Alfonso Martínez López es vecino de Alcoy desde el año 1999. En estas, entre idas y venidas, ha trabajado como corresponsal de guerra en Sarajevo, Teherán y Palestina y como documentalista humanista ha viajado a Mongolia, Amazonas y Vietnam, este último, su último viaje. Un viaje sin maletas, como el título de su libro, donde ha vivido prácticamente todas las experiencias que la vida te puede brindar, eso sí, de la mano de la muerte. "A veces pensamos que la verdad está en un lugar, y está en otro". Es un placer conversar con Alfonso en este Tragaluz para conocer los secretos de toda una vida en carne viva, de pura adrenalina. El secreto está en "no tomar partido", para poder sobrevivir a las emociones, como relata Alfonso.