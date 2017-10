The examples populate this alert with dummy content

ELCHE - ALCOYANO En juego la credibilidad El Alcoyano se juega su credibilidad en el Martínez Valero. El partido será el sábado a las 18.00 horas lo podrán seguir en el 1485 Om, App de la Ser o esta misma web viernes, 20 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/10/2017) Ya no valen las palabras, si no las victorias. El Alcoyano , una semana más está obligado a ganar para no verse muy cerca de los puestos de descenso o incluso en ellos si se dan varios resultados. Los de Galina afrontan en el Martínez Valero una final condicionados por las bajas que tendrá el técnico, por lesión, Cubero, Gato, Alarcón y Ruso no estarán, por sanción se lo pierde López Silva y son duda Mariano y Álvaro García. A pesar de este recital de bajas, el técnico no pone excusas ya que confía con toda la plantilla. Por su parte, Vicente Mir, recupera a hombres importantes en su esquema. El Alcoyano no estará solo ya que un autobús de aficionados además de la gente que viaje por su propia cuanta estarán con el equipo en un momento muy delicado. Además habrá acto de hermanamiento entre la Federación de Peñas del Elche y las Huestes Blanquiazules antes del partido. El árbitro del encuentro será Raúl Chavet García del colegio andaluz. El choque dará comienzo a las 18.00 horas y desde las 17.45 horas conectaremos en directo desde el Martínez Valero para contarles todo lo que pase antes durante y después del partido que lo podrán seguir en el 1485 de OM, aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma web.