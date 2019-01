"En esta legislatura s'ha incrementat una mitjana d'un 30% l'ajuda a les associacions, però no a totes"

Des del grup socialista d'Ibi han anunciat que, de no modificar-se cap partida del pressupost municipal per a 2019, continuarà votant en contra d'uns comptes que considera "imposats". Una situació que ha volgut desmentir en la ràdio el propi alcalde d'Ibi, Rafael Serralta. El primer edil assegura que el veritable motiu d'enfrontament és la disparitat d'opinions en les subvencions atorgades a les entitats culturals de la ciutat: el Partit Popular ha augmentat un 30% aquestes ajudes, un increment que va en relació a l'activitat d'aquestes. Una decisió que no accepten, assegura l'alcalde, des del PSOE, que opta per un augment del 20% equitatiu per a totes les organitzacions. "En esta última legislatura, des de 2015 a 2019, s'han incrementat una mitjana d'un 30% però no totes: en concret, hi ha una sèrie d'associacions culturals, la banda Castell Vermell i la d'Ibi són les que han augmentat més; una de nova creació també, però hi ha vàries que no s'han incrementat. A nivell social i esportiu hem sentat unes bases i convenis per veure a on van els diners (...) totes les associacions no són iguals".

L'augment destinat a les associacions representa, assegura l'alcalde, el 0,0003 per cent del pressupost. Prop de 6.000 euros, per tant, són els que impedeixen, de moment, que el pressupost d'Ibi per a 2019 isca endavant.