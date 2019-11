The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “En mi trabajo me gusta ser muy serio” El portero del Deportivo José Juan ha sido nuestro invitado a “El café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 07 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/11/2019) Hoy hemos conocido un poco más al portero del Alcoyano José Juan. El jugador de Vigo, a punto de cumplir 40 años, ha pasado por Premium Sport Café y con él hemos hablado de todo un poco. A los 5 años le pusieron de portero porque en aquél momento su entrenador consideró que no reunía condiciones para extremo o delantero, posición con la que comenzó. Está casado por Isabel, una albaceteña que conoció en Murcia y que le dijo una mentira piadosa para ligar con ella, nos lo cuentan en el programa. Anécdotas, historias, actualidad y muchas cosas más, son las que hemos hablado con José juan, un portero gallego de rostro serio pero muy humilde y que tiene claro que, en su trabajo, no se bromea. No te pierdas todo lo que hemos estado hablando en el programa Ser Deportivos.