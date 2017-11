The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO "En el Mundial dimos un gran ejemplo" El jugador del Alcoyano,Cubero, es nuestro invitado en Premium Sport Café. Con el internacional costarricense hablamos de su infancia, su experiencia en el Mundial de Brasil 2014 y muchas cosas más jueves, 09 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (09/11/2017) José Miguel Cubero es uno de esos futbolistas que nadie le regaló nada hasta llegar a la selección absoluta de Costa Rica. Cubero ahora juega en el Alcoyano y ha explicdo los motivos que cómo hace tres años estaba jugando en el Mundial de Brasil 2014, ante Uruguay, Italia, Inglaterra, Grecia y Holanda y ahora está en Segunda B con el Alcoyano. Repasamos la bonita historia que tiene de su infancia y de cómo le costó llegar a la élite del fútbol de su país. Una entrevista con un jugador llamado a ser uno de los importantes en el equipo de Galiana. No te la pierdas desde Premium Sport Café.