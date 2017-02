“En el Nuevo Pepico Amat no se pasea nadie”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/02/2017)

A primera vista podía parecer un partido asequible en el que el Alcoyano iba a traerse a Alcoy un buen resultado, la segunda parte sí que fue así, pero la primera no. A pesar de que los de Toni Seligrat ganaron 0-2 al Eldense, no fue uno de los mejores partidos, futbolísticamente hablando, de los blanquiazules. “Segunda B, grupo B, Nuevo Pepico Amat, mucho caucho, un equipo herido de muerte, cuando uno está en esa situación no tiene nada que perder. El partido era muy peligroso. Hemos marcado primero, no sé si ha sido bueno o no, porque igual te da la sensación de que ya tienes esto encarrilado y no es así”, esa fue la explicación del míster, de Seligrat tras el encuentro en rueda de prensa.

A pesar de que el Alcoyano se jugaba mucho en el partido, era necesario ganar, por las victorias de los rivales directos, del Barça B y del Valencia Mestalla, el técnico valenciano aseguró que prefirió “ganar este partido como lo hemos ganado, por 0-1 o 0-2. Si alguien se creía que íbamos a venir a pasearnos, a ganar 0-5, que vean que aquí no se pasea nadie. Tampoco me hubiese gustado hacer eso aquí, en este campo, prefiero hacerlo en otro”.

Una de las anécdotas del encuentro fue que Jorge Hernández y López Silva jugaron varios minutos de la primera parte con el mismo dorsal, hecho que puede acarrear consecuencias aunque en el partido no las hubo porque no se amonestó a ningún encuentro. “Si nos cae alguna sanción la aceptaremos. Nos puede caer de la Federación y del club, porque no podemos cometer esos errores, pero somos humanos”, explicó Seligrat.

Más de 300 aficionados blanquiazules se desplazaron hasta Elda para vivir el encuentro y para apoyar una vez más a su equipo. “Nuestra afición nos da un plus. Creo que tenemos la mejor afición de la categoría y seguro que nos van a ayudar en los partidos en casa y en los que hay cerquita de casa, es un lujo tener la afición que tenemos”, concluyó el técnico del conjunto blanquiazul.

Fran Miranda y Pau Bosch comparecieron ante los medios en zona mixta. Ambos jugadores coincidieron en que lo positivo del partido fue el resultado aunque reconocieron que no fue el mejor partido disputado esta temporada.