ENTREVISTA "En septiembre impulsaremos una plataforma ciudadana y veremos si tiene su extensión política" Gabriel Tomás, alcalde de Muro, señala que van a iniciar las gestiones para crear una agrupación con la que apoyarse esta legislatura tras su salida de EU - El primer edil indica que el ejecutivo local trabaja en la gestión de nuevos proyectos del programa de consenso martes, 13 de agosto de 2019

AUDIO Hora 14 Alcoy (13/08/2019) Tras la salida de EU, una vez fueron investidos como alcalde y edil del gobierno de Muro con el apoyo del PP y Ciudadanos, Gabriel Tomás y Enrique Pascual van a impulsar una plataforma ciudadana con la que apoyarse en esta legislatura. Así lo ha anunciado el primer edil murero en Hoy por Hoy Alcoy."Nosotros estamos convencidos del municipalismo, por eso realizamos ese paso [dejar EU] y en septiembre comenzaremos a mover una plataforma ciudadana. De cara al futuro, veremos si esta plataforma tiene una extensión política o no. Será ella la que decida". Tomás, por otra parte, ha indicado que el ejecutivo local ya trabaja para realizar los proyectos acordados en el programa de consenso, entre ellos, la municipalización del servicio de agua. En la entrevista, también, ha puesto el acento en que, tras 11 años de espera, en poco tiempo comenzarán las obras del nuevo colegio El Bracal.