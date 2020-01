The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "En un futuro se buscará la responsabilidad del productor del residuo" La Economía Circular, pilar del futuro empresarial, centrará el debate de la jornada organizada por el Rotary Club Alcoy el próximo viernes en el Hotel Reconquista martes, 14 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/01/2020) La Economía Circular, pilar del futuro empresarial, centrará el debate de la jornada organizada por el Rotary Club Alcoy el próximo viernes. Los principios que van a regir la sostenibilidad y que aquello van a tener que aplicar y tener en cuenta las empresas y aplicar a sus sistemas de reciclado, centran la jornada que comienza a las 8 de la tarde de este viernes en el Hotel Reconquista. En ella se expondrán casos de éxito en la reutilización de plásticos de la mano de expertos como José Enrique Simó, del grupo Danone, Vicente Rocatí del Instituto Tecnológico del Plástico y Jorge Ramis de Accteco. El empresario, regenta una firma de reciclado de plásticos en Ibi, advierte no sólo de la prohibición de vertidos contaminantes, que ya se aplica, sino de las eventuales sanciones para los productores. "Va a haber sanciones y responsabilidades traspasadas al productor de residuos. Antes se penalizaba la contaminación, pero en un futuro se va buscar la responsabilidade de quien produce el residuo". Ramis junto al presidente del Rotary Club Alcoy, Javier Ferri, y los integrantes del Comité de Medio Ambiente, Fernando Villanueva y Juan Jordá, han explicado este martes los pormenores de la jornada en Hoy por Hoy.