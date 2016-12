The examples populate this alert with dummy content

MONÒLEGS D'ALCOIANIA En valencià Marta Pascua interpreta un text escrit per Carlos Merchán jueves, 15 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Monòlegs de l'alcoiania (11/11/2016) Dos castellans parlen En valencià. Aquest és el títol del monòleg interpretat per Marta Pascua i escrit per Carlos Merchán. Ella, directament des del Cantàbric, i ell, salmantí de naixement, encenten l'àrdua tasca d'intentar 'normalitzar-se', això és, parlant en valencià. Aprovarà l'exigent Junta Qualificadora formada pel públic del Teatre Principal aquesta proposta?