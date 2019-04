The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “En el vestuario estamos seguros que lo conseguiremos” El capitán del Alcoyano, Antonio Navarro, pasa por un renovado Premium Sport Café para tomar “el café del Alcoyano” jueves, 18 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/04/2019) Antonio Navarro, capitán del Alcoyano, ha estado en Ser Deportivos para tomar “el café del Alcoyano” desde un renovado Premium Sport Café y que esta tarde noche de jueves tendrá una fiesta de reapertura. Con el capitán del Alcoyano hemos hablado de sus 6 temporadas en el Deportivo, de la actualidad y del futuro inmediato, que no es otro que el tramo final de la temporada. No os perdáis todo lo que dice el capitán en una nueva edición de “el café del Alcoyano” con la colaboración de Héctor Rúa.