Hora 14 Alcoy (22/01/2019)

Als darrers mesos Podem Alcoi s’ha reunit amb les diferents forces del canvi per intentar arribar a aliances que permeten aglutinar una majoria social i guanyar l’Alcaldia.

En motiu de l’últim comunicat de Guanyar Alcoi, Podem Alcoi mostra la seua sorpresa. Segons afirma la Secretària General de Podem Alcoi Naiara Davó "no podem estar més perplexos. Estem en mig de converses amb les diferents forces del canvi i encara estem lluny de tancar una proposta final. Per això no comprenem les paraules de la nova Coordinadora de Guanyar Alcoi". Des de Podem Alcoi fan una crida a la responsabilitat i el coneixement per evitar declaracions irresponsables i sesgades que puguen confondre a la gent.

"No entenem perquè parlen de proposta ferma. No és moment de crear confusió", continua la Secretària General, "tot i que Guanyar Alcoi no ens ha presentat cap proposta per escrit, insisteix en que nosaltres ho hem de fer. Per arribar a acords cal tenir voluntat de buscar punts d’encontre, ser flexibles i sobretot responsables, o al menys així ho entenem des de Podem Alcoi".

Per això conclou Naiara Davó "des de Podem Alcoi continuarem treballant per a tindre la millor fórmula possible de cara a les properes eleccions municipals. I ho farem sempre des de la responsabilitat i el respecte cap a la gent i els altres partits polítics".