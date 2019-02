The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Encuentran en Alicante al vecino desaparecido de Muro La alcaldesa de Muro, Jacqueline Cerdà, ha confirmado a Radio Alcoy que el hombre, desaparecido este lunes, se encuentra en buen estado miércoles, 13 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/02/2019) La hipótesis que afirmaba haber visto al vecino de Muro, de 58 años, desaparecido este lunes, ese mismo día, en Alicante, se ha confirmado. La alcaldesa de Muro, Jacqueline Cerdà, ha avanzado a esta emisora que la familia se ha desplazado hasta allí para encontrarse con el hombre, que se encuentra en "buenas condiciones". "Teníamos la esperanza de encontrarlo y así ha sido: estamos contentos y aliviados". La alarma saltó el 11 de febrero cuando la madre del vecino de Muro, que actualmente se encarga del mantenimiento del mercado municipal, denunció su desaparición.