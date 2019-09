The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Encuentran sin vida en Muro a la persona desaparecida Se desconocen los motivos de la muerte - Se le realizará la autopsia - La unidad canina de la Guardia Civil lo ha localizado cerca de la depuradora de Muro lunes, 02 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Antonio Rico Valencia, natural de Alcoy de 75 años de edad, ha sido encontrado sin vida cerca de la depuradora Font de la Pedra de Muro. Antonio había desaparecido el domingo cuando salió de buena mañana a buscar 'bolets' y ya no volvió a su casa. Sus familiares dieron la voz de alarma de su desaparición y a lo largo del domingo y la mañana del lunes se ha puesto en marcha un amplio dispositivo en una operación de búsqueda que ha finalizado al encontrar el cuerpo sin vida del desparecido. Primero se halló su vehículo cerca de Benimarfull sobre las 14 horas y una hora más tarde se ha localizado al propio fallecido en las afueras de Muro. El hallazgo ha sido realizado por la unidad canina de la Guardia Civil.