DEPORTE ADAPTADO Encuentro de deporte adaptado de los XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana El miércoles 9 habrá diferentes rutas por la vía verde que acabarán en una comida en el polideportivo lunes, 07 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Como ya es habitual a los últimos años, la clausura del Deporte Adaptado de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana estará en Alcoy donde se vivirá el último encuentro de la temporada en el que participarán un total de 1.004 personas, el miércoles 9 de mayo. La actividad que se llevará a cabo es la Ruta de senderismo y cicloturisme en la Vía Verde de Alcoy. Todas las rutas tienen un recorrido que empieza en el barrio del Batoi y finaliza en el polideportivo Francisco Laporta. Los participantes recorrerán la vía verde con 3 rutas diferentes, la primera de 4 kilómetros irá de Batoi al Polideportivo por la Vía Verde y se podrá hacer a pie, en silla o en bicicleta. La segunda ruta la harán los participantes que tienen autonomía plena para andar e irá por el Racó de Sant Bonaventura y la tercera será en bicicleta y llegará hasta La Sarga, para volver al Polideportivo. El edil de Deportes, Alberto Belda, destaca la implicación de la concejalía de Deportes con el deporte adaptado, «estamos realizando en las piscinas del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre una programación de actividades acuáticas dirigido a colectivos con discapacitado que busca mejorar y mantener la condición física, contamos con un complejo deportivo de gestión pública, Eduardo Latorre, un referente de calidad a la altura de las infraestructuras de grandes capitales donde realizar estas actividades». El concejal indica que además, «Desde la EPI, Escuela Polideportiva de Iniciación, también se trabaja un deporte adaptado cómo es el gol ball, deporte paralímpico, ajustado para personas ciegas o con baja visión, se da a conocer a los alumnos de quinto de primaria de todos los colegios de la ciudad». Resaltar también que el Ayuntamiento también apoya al Club Santa Lucía mediante un convenio, especialmente a la sección de tiro con arco, un club que se dedica al deporte adaptado. Belda recuerda que «Alcoy también ha acogido varias pruebas de deporte adaptado, en este caso los participantes podrán recorrer nuestro entorno, puesto que somos unos privilegiados al tener parajes como la Vía Verde o el Racó de Sant Bonaventura. Finalmente acabarán comiendo todos juntos en el Polideportivo y los colaboradores podrán conocer nuestra ciudad. Esta es una nueva iniciativa deportiva con la cual además, promocionamos Alcoy». Saldrán desde Batoi a las 11 de la mañana, acabando a las 13 horas, cuando tendrá lugar la recogida de premios. A las 13,30 habrá una comida para todos en el Pabellón. A las 16 horas habrá una visita cultural para el personal colaborador en el centro de la ciudad dinamizada por el alumnado del ciclo formativo de Animación Sòcio-Cultural del CIP FP Batoi. En total participan 768 alumnos de 22 Centros de la provincia, entre los que está el CPEE Tomás Llácer de nuestra ciudad, acompañado por 297 profesores, es decir harán las rutas 1.004 personas. Además, habrá colaboradores, muchos de ellos alumnos de formación profesional de 8 centros, entre los que está el CIP FP Batoi.