AGORA Energías renovables, innovación textil y desarrollo de fortalezas El espacio Ágora de Radio Alcoy analiza el cambio de mentalidad en la aplicación de la eficiencia energética para la conservación del planeta, los nuevos usos del textil y como explotar nuestro potencial laboral miércoles, 04 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (04/12/2019) La instalación de sistemas de energías renovables sus oportunidades y ventajas es el tema de debate de la jornada organizada por FEDAC. Comienza a las 9,30 este jueves en la sala Ágora. Alfonso Díaz, presidente de la Federación del Metal, y gerente de Industrias Seguí, ha destacado en el espacio Ágora de Radio Alcoy, el cambio de mentalidad de la sociedad en general para la conservación del planeta. "Hace unos años la gente se planteaba cuando seria rentable la inversión en las energías renovables, ahora la preocupación se centra en dejar un mundo mejor". La jornada, co-organizada por el Ayuntamiento de Alcoy y con la colaboración del CEEI, contará con la presencia de la directora General del IVACE, Julia Company, que dará a conocer las ayudas de la administración autonómica en vigor para la promoción de la eficiencia energética y sostenible. El programa Ágora se completa con la entrevista a Inma Aparicio, acerca del Programa Innovación TPtex, que desarrolla el Instituto Tecnológico del Textil AITEX. Macarena Florencio, psicologa experta en el ámbito de trabajo analiza como explotar las fortalezas y las potencialidades en el espacio laboral.