The examples populate this alert with dummy content

SERVICIOS FUNERARIOS Enero concluye con 95 servicios en el Cementerio El frío dobla el número de fallecimientos respecto resto de meses- La cifra se acerca aunque no supera el pico más alto se dio en 2015, con 101 entierros lunes, 05 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/02/2018) La estación invernal ha vuelto a disparar el número de fallecimientos en Alcoy. Enero concluye con 95 servicios en el Cementerio Municipal. La cifra se acerca aunque no supera el pico más alto se dio en 2015, con 101 entierros. De los 95 servicios funerarios realizados en enero en el Cementerio Municipal, 60 fueron inhumaciones y 35 incineraciones. Son dos más que hace un año, ya que enero de 2017 acabó con 93 servicios. El frío suele coincidir con un aumento del número de defunciones y salvo el receso registrado en 2016, con 74 fallecimientos en enero, la media habitual se sitúa entre 90 y 100 servicios. El resto de meses la cifra de defunciones suele quedarse en la mitad la mitad.