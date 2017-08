The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Enric Valor despunta al alba Ocho colectivos de la provincia preparan la ascensión a l’Alt de Guisop para recordar al escritor de Castalla en su 106 aniversario lunes, 21 de agosto de 2017 La figura del escritor Enric Valor va a emerger la próxima madrugada en l’Alt de Guisop. Hasta esa cima de la sierra de Castalla van a ascender ocho colectivos de la provincia para rendirle homenaje en el 106 aniversario de su nacimiento. La ascensión tiene una finalidad clara, como resume el profesor Vicent Brotons, rendir homenaje al escritor y reclamar acciones que dignifiquen el valenciano. Entre esas acciones destaca la adaptación audiovisual de las obras de Valor, la recuperación de casa del escritor en Castalla, el incremento de los usos sociales del valenciano y la consecución de una escuela valenciana plurilingüe integral. El ascenso a esta cumbre que inspiró a Valor se repite cada madrugada del 22 de agosto desde 2011, cuando se conmemoró el centenario del nacimiento del escritor. Está organizada por el Centre Cultural Castallut y l’Ateneu Cultural Republicà de Petrer. La salida es a las 5.15 horas desde Petrer y a las 5.30 desde Castalla.