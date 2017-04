The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA Enrile dejará de patrocinar al Patín Alcodiam El club ha iniciado conversaciones con otras empresas de cara a la próxima temporada pero todavía “no hay nada cerrado”, según ha contado el presidente Andrés Hernández a RADIO ALCOY – El máximo mandatario no tiene previsto presentarse a la reelección del cargo martes, 04 de abril de 2017 El Patín Alcodiam Salesiano ha hecho público que su principal patrocinador privado Enrile SL ha tomado la decisión de no continuar con el patrocinio para la próxima temporada 2017-2018. Este hecho se suma al de no presentarse a la reelección del cargo de presidente por parte de Andrés Hernández. En Enrile comenzó su andadura con el Patín Alcodiam hace casi 50 años. El club ha explicado en su comunicado que la “colaboración que se inicio a comienzos de los años 70 a través de las empresas y personas ligadas a la familia de nuestro presidente de honor ya fallecido Don Lionel Grau Mullor, siendo durante todos estos años la principal aportación privada recibida por el club. Entendemos perfectamente la nueva situación creada y la decisión de la empresa de no continuar ligada al club. Solo nos queda agradecer profundamente la ayuda prestada durante casi 50 años, una colaboración que siempre ha ido mucho más allá del simple compromiso económico. El trato humano, cercano y familiar, ha sido la única premisa durante todo este tiempo. La historia del club quedara siempre marcada por la relevancia y generosidad de una gran persona que jamás olvidaremos, D. Lionel Grau Mullor”. Andrés Hernández, actual presidente del Patín, ha contado a Radio Alcoy que han decidido ahora hacer pública la decisión del Enrile y que van a “intentar buscar algo antes de que acabe la temporada y poder suplir al patrocinador”. Hernández también ha hecho alusión a la permanencia del club en la OK Liga señalando que “dependerá de los ingresos, patrocinadores, de muchas cosas, pero intentaremos que esté asegurada”. El presidente ha explicado que “ya hace algunos días que comenzamos a buscar patrocinados y a hablar pero todavía no hay nada cerrado con ninguna empresa. Tenemos confianza en que encontraremos a un patrocinador”. Respecto al hecho de no presentarse a la reelección a presidente, ha asegurado que mantiene esta decisión después de 8 años ostentando el cargo. A pesar de ello tiene pensado “seguir trabajando y colaborando con el club”.