EMPRESAS Enrique Jorge Rico, Consejero Delegado de Unión Alcoyana Seguros Sustituye a Enrique Rico en el cargo - Lleva más de 20 años vinculado a la Dirección General de esta compañía de seguros sábado, 01 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Enrique Jorge Rico ha sido nombrado Consejero Delegado de Unión Alcoyana Seguros, asumiendo su nuevo cargo a partir de hoy, 1 de junio. Desde mayo del año 2002, Enrique Jorge Rico ha ocupado el cargo de Director General de esta empresa. Tras la reciente jubilación de Enrique Rico, Consejero Delegado hasta diciembre de 2018, su nombramiento da continuidad a la estrategia corporativa de la compañía. De este modo, Enrique Jorge Rico asume su nombramiento con el respaldo del Consejo de Administración, para representar a Unión Alcoyana en esta nueva etapa profesional, tras más de 20 años vinculado directamente a la Dirección General de la compañía. Rico es Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, Executive MBA del Instituto de Empresa de Madrid y ha cursado un PADE por IESE.