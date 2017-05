The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Enrique Masiá preside la Asociación del Legado Histórico Industrial Medio centenar de socios fundadores constituyen la asociación, que persigue la conservación del patrimonio a través de proyectos- Uno de ellos es la recreación virtual del área industrial de El Molinar lunes, 15 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (12/05/2017) La asamblea constituyente de la Asociación Legado Histórico Industrial de Alcoy y su entorno, que vela por la conservación y mantenimiento del patrimonio industrial, tuvo lugar el pasado jueves 11 de mayo en el Salón San Jorge del Circulo Industrial. Contó con la asistencia de 39 de los 50 socios fundadores que aprobaron la propuesta de estatutos y de su Junta directiva. Enrique Masiá, presidente de la Asociación Legado Histórico Industrial de Alcoy y su entorno, (LHIA) explica que uno de los proyectos es la recreación virtual de espacios como El Molinar. "Reconstruirlo físicamente o mantenerlo costaría mucho. Las nuevas tecnologías permiten reproducirlo virtualmente y eso es más factible ya que tenemos documentación más que suficiente". El empresario Jordi Vaquer fue designado vicepresidente de la Asociación LHIA. La junta directiva la integran 10 socios del ámbito empresarial e histórico, como el director del Archivo Municipal Josep Lluís Santonja. Se aprobó la política a seguir en lo referente a cuotas económicas y los criterios de selección de los primeros proyectos para lo que se crearían las comisiones de trabajo oportunas.