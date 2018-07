The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Enrique Peidro toma las riendas del Rotary Club Alcoy Sustituye en la Presidencia a Fernando Villanueva, que cierra mandato con la concesión del premio Valores rotarios al empresario Jorge Vaquer lunes, 02 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/06/2018) El Rotary Club Alcoy ha cambiado de presidente. El simbólico traspaso de poderes se celebró el viernes en el Círculo Industrial. Enrique Peidro asume la dirección del grupo en sustitución de Fernando Villanueva. El presidente saliente ha puesto en marcha iniciativas culturales, económicas y solidarias. Uno de los logros del club en el último año ha sido la creación de una habitación doble para la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Villanueva también destaca la puesta en marcha, junto a otros colectivos de la comarca, de Futuremos, una plataforma que aspira a convertirse en la principal red de empresarios de la zona. El último acto de Villanueva como presidente ha sido la concesión del premio Valores rotarios al empresario Jorge Vaquer, uno de los miembros más activos del club de Alcoy.