The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Enrique Rico dejará de ser consejero delegado de Unión Alcoyana Tras su jubilación, en vigor desde el 1 de enero de 2019, el también ex presidente de la Cámara, seguirá en el Consejo de Administración de la aseguradora sábado, 29 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Enrique Rico Ferrer dejará de ser consejero delegado de Unión Alcoyana Seguros el 1 de enero de 2019, aunque seguirá como miembro del Consejo de Administración de la entidad. Inicia así una nueva etapa después de una trayectoria laboral vinculada a la compañía desde el 14 de abril de 1959 fecha en que se incorporó como director general en 1972, consejero en 1975 y consejero delegado en 2002. El actual director general de Unión Alcoyana Seguros, Enrique Jorge Rico Albert, ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración por cooptación puesto que ocupaba Mónica Pascual Bernabéu. Enrique Rico Ferrer, que este año dejó también la presidencia de la Cámara de Comercio, formó parte del Pleno de la Corporación Municipal Ayuntamiento de Alcoy como Teniente de Alcalde de Hacienda en los años 70. Desde 1976 fue elegido como vocal del Pleno de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy, institución de la que fue Vicepresidente entre 1978 y 1991 y a la que ha presidido entre 1991 y 2018. En el ámbito profesional ha sido profesor Mercantil desde 1955, Censor Jurado de Cuentas y Audito y ha ocupado diversos cargos y responsabilidades tanto a nivel sectorial como a nivel empresarial. Ejerció como vocal del Comité Directivo de UNESPA, presidió URVEA (Unión Valenciana de Entidades Aseguradoras) y ha sido vocal de la Junta Consultiva de Seguros.