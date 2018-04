The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENI Enseñanza novel y veterana La presentación del Doble Grado en Ingeniería Informática coincide con la conmemoración del 10 aniversario del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial en el campus de Alcoy de la UPV viernes, 06 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/04/2018) Mil.leni no descansa y dedica las vacaciones de Pascua a conocer una nueva titulación, el Doble Grado en Ingeniería Informática, y profundizar en los éxitos del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial, que alcanza su 10 edición. En la primera parte Pau Micó, Subdirector de Relaciones Internacionales del Campus de Alcoy de la UPV, Jordi Linares Pellicer, profesor del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación en el Campus de Alcoy de la UPV y uno de los alumnos que cursará este nuevo grado explican el alcance y la importancia de los estudios que se impartirán a caballo entre la UPV en Alcoy y la Universidad de Lathi en Finlandia. Este doble grado abre al alumno la posibilidad de ampliar conocimientos en nuevas tecnologías multimedia, tecnología 3D, videojuegos e interacción. En la segunda parte Pablo Ferreirós, Responsable de Relaciones Internacionales del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial (MACOM), analiza el perfil profesional de los alumnos que a lo largo de 9 ediciones han acudido a los campus de Valencia y de Alcoy de la UPV con motivo de este máster, concebido para difundir la cultura del marketing entre las empresas.