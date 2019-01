The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Entenza, abierta al tráfico provisionalmente Los dos carriles se han abierto de forma provisional y mañana se abrirán ya de forma definitiva lunes, 07 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La calle Entenza se ha abierto al tráfico por completo durante unas horas en la tarde noche del lunes 7. El concejal Manolo Gomicia ha explicado que se ha abierto en la tarde del lunes de forma provisional los dos carriles de la tercera fase que va desde la calle Góngora hasta Isaac Peral, y que mañana martes 8 a las 8 horas se volverá a cerrar durante un tiempo para completar los trabajos de pintura y otros detalles de última hora, aunque se espera que a lo largo del día se pueda abrir de forma definitiva. Los cruces con las calles poeta Joan Valls y Alfafara siguen cerrados, pero los cruces están ya asfaltados por lo que también se abrirán en breve.