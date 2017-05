The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA “Entenza, el Centre d’Art y Rodes son los retos hasta 2019” El alcalde, Antonio Francés, hace balance de la primera mitad de la legislatura y avanza sus prioridades para los dos próximos años martes, 30 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (30/05/2017) Tres retos tiene en mente el alcalde, Antonio Francés, para los dos años que restan de legislatura: la reforma de la calle de Entenza, la reapertura del Centre d’Art y el inicio de las obras de rehabilitación de la antigua fundición de Rodes. Así lo ha manifestado el regidor en la entrevista concedida a RADIO ALCOY en el ecuador de la legislatura.