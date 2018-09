The examples populate this alert with dummy content

OBRAS "Entenza está estancada" Las obras han hecho explotar a comerciantes-Critican falta de organización y dilatación los trabajos que acarrean incomodidad y pérdidas económicas jueves, 20 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/09/2018) Las obras de Entenza han hecho explotar a comerciantes de la calle. Critican la falta de organización y la dilatación los trabajos que les están acarreando incomodidad y pérdidas económicas. Los trabajos afectan desde el pasado abril a 94 comercios de Entenza. Uno de ellos es Infoalcoy del que es gerente Jordi Martínez. Asegura que no están cumpliéndose los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento en lo referente a plazos o la habilitación de zonas de carga y descarga. "Ahora mismo está estancada. Problemas de tránsito, no hay señalizaciones, la gente con problemas de movilidad no puede desplazarse". Añade que faltan las zonas de carga y descarga, que se tendrían que haber habilitado en las calles adyacentes. La incomodidad de las obras ha afectado económicamente a los negocios. Uno de ellos es Sex Lovers que hace un año abrió Eva Carbonell. "Me han obligado a cerrar tres mañanas". Añade que "algunas clientas han tenido que soportar insultos que no venían a cuento", por parte de trabajadores de la obra. A estos problemas suman la eventual falta de aparcamiento cuando acabe la obra y la más probable que prolongación de los trabajos. Según recuerdan la fecha prevista de finalización es el 31 de marzo de 2019.