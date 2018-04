The examples populate this alert with dummy content

CIUDAD INTELIGENTE Entenza inicia el próximo martes 3 de abril la primera fase de sus obras Se cortará al tráfico el tramo entre Espronceda e Isabel la Católica- Se habilitará un solar en la calle Cid como aparcamiento público martes, 27 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/03/2018) La remodelación de Entenza motivará, tras las fiestas de Semana Santa, el corte al tráfico en el tramo desde Espronceda a Isabel la Católica. Ambas calles pasarán a ser de doble dirección. Las obras presupuestadas en 1,4 millones de euros se enmarcan en el proyecto Alcoidemà, cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEDER. Los trabajos los ejecutará la constructora Hormigones Martínez y se prolongarán durante 11 meses. Las que comienzan el martes 3 de abril corresponden a la primera de las 4 fases previstas. Para paliar la pérdida de aparcamiento se habilitará una zona pública de estacionamiento en un solar ubicado en la calle Cid, número 22. La línea 3 de bus anula su parada en Entenza 7 y la del número 23 pasa a Pintor Cabrera 29. La reforma de la calle de Entenza es la primera gran acción promovida por el Ayuntamiento para el desarrollo de la ciudad inteligente o Smart City.