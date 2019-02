The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Entenza se ve obligada a reasfaltar el tramo entre Góngora y Joan Valls Un error en el acabado del primer asfaltado de este trozo de la calle obliga al Ayuntamiento de Alcoy a desviar de nuevo el tráfico durante este lunes, mientras duren los trabajos lunes, 18 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/02/2019) La reforma de la calle Entenza parece medirse en cuentagotas. El mal resultado en el asfaltado efectuado en el tramo entre las calles Góngora y Joan Valls ha obligado al Ayuntamiento de Alcoy a repetir los trabajos. Lo ha avanzado esta mañana el concejal de Urbanismo, Manuel Gomicia: "El primer asfaltado se realizó en un momento en que estaba lloviendo y detectaron un error en el acabado, lo que ha obligado a la empresa a reasfaltarlo". Gomicia asegura que durante este lunes, 18 de febrero, habrá modificaciones en el tráfico, lo cual era necesario por la "envergadura" de una obra como la que se está efectuando en Entenza.