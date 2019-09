The examples populate this alert with dummy content

FESTES Entradetes, sainete y cotos para este Mig Any 2019 Ya se conocen los actos más destacados para el Mig Any que comienzan este domingo con el concurso de pintura al aire libre y acabará el sábado 26 con el concurso de Olleta y los posteriores desfiles por Sant Nicolau y País Valencià jueves, 26 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Con el mes de octubre a la vuelta de la esquina ya se conoce el programa de actos para el Mig Any 2019. Estos actos comienzan el domingo 29 de septiembre a partir de las 10,30 horas con el concurso de pintura al aire libre. El martes 1 de octubre tendrá lugar la primera de las partidas del concurso de cotos en la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos. Los emparejamientos serán los siguientes: Alcodianos-Guzmanes, Domingo Miques-Benimerines, Ligeros-Berberiscos, AM Serpis-Judíos, Cides-Realistes, Andaluces-Aragonesos, Abencerrajes-CM Primitiva, Chano-Mudéjares, Muntanyesos-Vascos, Unión Musical-Magenta, Navarros-Tomasinas, Verdes-Marrakesch, Labradores-Llana, Mozárabes-Cruzados, SM Nova-Asturianos y Almogávares-Cordón. El sábado 5 tendrá lugar la celebración del III Certamen de Música Festera, a las 19 horas en el Teatre Calderón, el lunes 7 la segunda partida del campeonato de cotos, el sábado 12 será la visita a Fontilles, el domingo 13 el Matinal infantil con la entrega de premios de los distintos concursos en el Teatre Principal, el lunes 14 la tercera partida de los cotos, el miércoles 16 las semifinales de este campeonato y el jueves 17 la inauguración de la exposición de las obras ganadoras y participantes en el concurso fotográfico. El viernes 18 y el sábado 19 será el turno del sainete fester con la reposición de la obra Fester i divorciat de Ramón Climent en el Teatre Principal, el jueves 24 será la final del trofeo de cotos, el viernes la presentación del niño Sant Jordiet primero y de los cargos después y el sábado 26 el concurso de la Olleta con las Entradetes posteriores. Por Sant Nicolau desfilarán: Aragonesos, Guzmanes, Cordón, Berberiscos, Ligeros, Labradores, Marrakesch, Almogávares, Cruzados, Chano, Asturianos, Domingo Miques y Vascos. Por País Valencià lo harán: Alcodianos, Benimerines, Andaluces, Magenta, Navarros, Muntanyesos, Judíos y Mudéjares.