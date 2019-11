The examples populate this alert with dummy content

ARREL “Entre amb tota la il·lusió per treballar pels projectes” Iván Jover s'incorpora a la gerència de la Mancomunitat de LAlcoià i El Comtat - L'entitat convoca el concurs d'empreses i projectes d'emprenedors miércoles, 27 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (27/11/2019) Iván Jover, regidor de Cocentaina, acaba d’incorporar-se a la gerència de la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat i comparteix el càrrec amb Arnaldo Dueñas. El regidor contestà, en l'entrevista en Arrel, ha expressat que "entre amb tota la il·lusió per treballar pels projectes" de la Mancomunitat i ha fet un repàs dels serveis en promoció econòmica, turisme, cultura, joventut o serveis socials que oferta l'òrgan integrat per 15 municipis de la comarca. L'entitat ha convocat el concurs VIII Concurs d’Empreses i Projectes Empresarials per a Emprenedors i amb Arnaldo Dueñas hem conegut les bases d'aquest certamen. Per últim, Laura Martínez, agent d'Igualtat, ens ha explicat les activitats que duen a terme en aquest àmbit des de la Mancomunitat.