EBRO - ALCOYANO Entre fantasmas a Zaragoza El Alcoyano obligado a ganar para disipar dudas – El partido será el domingo a las 12.00 horas y lo podrán seguir en directo en el 1485 om, aplicación móvil de la SER o en esta misma web viernes, 08 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/09/2017) Es la cuarta jornada, pero los fantasmas sobrevuelan El Collao. Las dos derrotas consecutivas incluyendo la eliminación de Copa del Rey han abierto un gran debate a las primeras de cambio. El entrenador está tranquilo, la plantilla también, son conscientes de lo que se juegan y el domingo ante el Ebro sólo vale ganar para despejar dudas y confirmar que todo lo que se habla en el entorno del Alcoyano , no es del todo cierto, o por lo menos esa es la imagen que el equipo tiene que dar. Con la actitud ante el Cornellà el equipo no ganará muchos partidos, pero si hacen las cosas como en Olot, el Alcoyano estará entre los mejores. No sabremos que cara ofrecerán hasta el domingo cerca de las dos de la tarde que será cuando termine el partido en el barro zaragozano de La Almozara. Aparicio no podrá contar con Mariano, Ruso, ni Alarcón, mientras que Lado ya está en Alcoy después de su paso por la Selección sub 21 de Georgia. La baja de Mariano hace que el técnico de Enguera tenga que reestructurar posiciones ya que cuenta con tan sólo un delantero, David Torres. El resto de la plantilla está disponible por lo que no habrá muchos cambios con respeto las últimas alineaciones , sobre todo en las bandas y la zona de ataque, donde Gato y Torres parecen que serán titulares acompañados de las bandas por José y López Silva. Las dudas están en el centro del campo y la zaga, no se espera que varíe mucho. El partido será el domingo a las 12.00 horas en Zaragoza ante el Ebro, situado en un barro de la capitán maña. El árbitro será el catalán Avalos Barrera de Igualada. El encuentro lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 om , aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma página web.