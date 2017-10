The examples populate this alert with dummy content

IBI Entre gelats, torrons i danses 600 persones gaudiren el passat dissabte al Teatre Rio d'un festival que va repassar el vincle entre Xixona i Ibi a través de la història de gelaters, torroners i les danses que uneixen a ambdós municipis jueves, 19 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El passat dissabte 14 d'octubre el Teatre Rio d'Ibi va acollir el festival Gelaters i Torroners, a on van acudir 600 persones. Una iniciativa del Grup de Danses d'Ibi al que s'ha sumat el Grup de Danses de Xixona. El festival va repassar la història comú dels dos pobles veïns, a través dels oficis de gelaters i torroners, dels pous de neu, de les serres que els uneixen i dels balls. El festival va començar amb les paraules de José Ignacio Morón, president del Grup de Danses d’Ibi, seguit de una veu en off que, entre ball i ball, anà explicant històries relacionades amb els dos pobles, amb el Güelo Quico el Nevater i el seu net Jaume. Es va ballar El Trompot, amb parelles mixtes dels dos grups, seguit del Fandanguet Rodaet i La Safanòria per part del Grup de Danses d'Ibi. Per tancar la primera part, La Villanera. Mentre el Güelo Quico explicava al seu net Jaume la història de la industria del torró a Xixona, es ballava la Pedreguera de Benissa i la Jota del Raconet de Xixona per part del grup xixonenc. Després dels agraïments per part del president del Grup de Danses d'Ibi i de la presidenta del Grup de Danses de Xixona, Noelia Miquel, tots els ballaors dels dos grups van omplir l’escenari del teatre per a tancar l’actuació amb el Fandango de Xixona, que el públic assistent va premiar amb un llarg aplaudiment. El festival Gelaters i Torroners es tornarà a poder vore en Xixona en próximes dates. Imatges: Jose Antonio Silvestre