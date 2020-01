Entre la música i el silenci

Mastodonte és el projecte musical liderat per Asier Etxeandia y Rico Barbaro que ha vist la llum com a àlbum i, també, en format concert. Un viatge emocional, denominat La transfiguración del Mastodonte, que sonarà amb força aquesta nit, a partir de les 21 hores, al Teatre Calderón d’Alcoi. En l’edició de hui tenim com a convidat a Asier Etxeandia que dona un aperitiu de la proposta musical per a aquest divendres.

Trencar el silenci és un treball d’Edu Comelles que es pot sentir i escoltar a la tercera planta de l’IVAM CADA Alcoi. És el resultat de la investigació i el treball que va desenvolupar els darrers mesos de 2019 gràcies a un dels Premis Llançadora, impulsats pel Consell de Cultura, amb que va ser beneficiari. L’autor explica en que consisteix Trencar el silenci i convida a submergir-se en aquesta proposta, que reflexiona sobre el silenci, que es pot vorer fins al 22 de març a l’IVAM CADA Alcoi.

I, per acabar, coneixem la trajectòria de la jove soprano alcoiana Tania Bou i en quines propostes està treballant, així com la seua trajectòria, el seu debut en l'òpera, els seus estudis, la seua vessant com a professora de cant o la tradició familiar, entre altres aspectes.