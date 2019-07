The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Entre sabores orientales y jazz El restaurante Masía La Mota organiza para este sábado la cena Embrujo Oriental y el viernes 26 de julio acoge una noche de pinchos y concierto de Swing 26 jueves, 18 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (18/07/2019) El restaurante Masía La Mota, situado en la carretera Font Roja km. 5 de Alcoy, ha organizado para este sábado, a las 21:30 horas, la cena Embrujo Oriental en la que los comensales podrán saborear un menú y disfrutar del espectáculo de baile a cargo de Fedora Ballester. Y para el viernes 26 de julio, ha programado una Noche de Pinchos & jazz & swing en el jardín del hotel con encanto Masía La Mota. Los asistentes podrán escuchar el repertori que ha prepado el grupo Swing 26. Indira Amaya, gerente del Hotel y Restaurante Masía La Mota; la bailarina y profesora de danza Fedora Ballester y Jacobo Blanes, músico y componente de Swing 26, han estado en Hoy por Hoy Alcoy para dar detalles de estas dos actividades que combinan cultura, arte y gastronomía.