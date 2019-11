Entre sendes de Cocentaina i Banyeres

escúchalo en AUDIO Arrel (13/11/2019)

Senderisme entre Muntanyes torna aquest cap de setmana a la comarca per oferir dos excursions per la Serra de Mariola. La primera se celebrarà aquest dissabte a Cocentaina per conèixer la botànica del parc natural i la segona està convocada el diumenge a Banyeres per fer senderisme micológic. Rubén Molina, de La Sària Turisme, ens ha donat detalls d'aquestes rutes incloses al cicle organitzat per les mancomunitats de L'Alcoià i El Comtat i la Vall d'Albaida.

En Arrel, també, ens hem anat fins a Alfafara per parlar amb l'alcalde Toni Cloquell sobre la VI Fireta de Santa Cecília i els actes de les festes en honor a la patrona. I Salvador Palop, director dels parcs naturals de Font Roja i Mariola, ens ha donat a conèixer el servei de cadires CRAN per facilitar l'accés a aquestes àrees naturals a les persones amb mobilitat reduïda.