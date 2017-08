The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA Entre la tinta y el celuloide El guionista y director Tirso Calero, que triunfa con su nueva serie para TVE, prepara su tercera película martes, 22 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/08/2017) Tirso Calero triunfa con Servir y proteger, la serie diaria de temática policial que emite Televisión Española. Como guionista y productor ejecutivo, Calero está al frente de un producto que rompe con las series habituales en la sobremesa de la tele en España, de temática romántica y costumbrista. Mientras sigue creando sin cesar (envía la última revisión del guion del próximo capítulo antes de la entrevista concedida a RADIO ALCOY), Calero prepara su tercera película, Ozono, que empezará a rodar el próximo verano. De sus proyectos y de su trayectoria habla Calero junto a Virgilio Colomina, experto de cine de RADIO ALCOY.