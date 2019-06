The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA FESTERA Entrega de premios del concurso de tapas de los Samaritas El acto ha tenido lugar en la filà Guzmanes y las filaes ganadoras han sido los Realistes, la Magenta y los Asturianos en cada una de las categorías viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación Cultural Samarita ha entregado sus premios del concurso de tapas festeras que han organizado en su quinta edición. En el acto de entrega en la filà Guzmanes han estado presentes Rafa Doménech de Licores Sinc y el concejal Jordi Martínez, junto al presidente de los Samaritas, David Ponsoda, y otros de sus componentes. El premio a la mejor tapa tradicional bajo el nombre de Bar Tropical ha sido para Miguel Ángel Munuera de la filà Realistes. El premio especial del jurado ha sido para José Gregori de la filà Magenta y el premio a la Mejor Presentación Bar Torrero para Toni Linares de la filà Asturianos. Sigue sin saberse si se entregarán los premios Samaritas este año.