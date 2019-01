The examples populate this alert with dummy content

ARTESANÍA NAVIDEÑA Entregados los premios del concurso de belenes Carlos Gran, el colegio Esclavas y la filà Aragoneses, ganadores en los distintos apartados sábado, 19 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Asociación Belenista Santa Rosa ha entregado los premios del Concurso de Belenes Ciutat d’Alcoi en un acto que ha tenido lugar en el Centro Cultural Mario Silvestre. En la categoría de belenes familiares primero ha sido el de Carlos Gran, seguido por el José Miguel Piñero y tercera Noemí Nácher. Un primer accésit se lo ha llevado Juan Bonet y un segundo Miguel Jordá. En la categoría de belenes escolares se ha llevado el primer premio el del colegio Esclavas, seguido por el de Sant Roc y el de Carmelitas. Ha habido un accésit para Horta Major. En la categoría asociaciones y filaes ha logrado el primer puesto el de la filà Aragoneses, seguido por el del Grup de Danses Carrascal y el de la filà Vascos. Se ha dado un accésit al de la filà Berberiscos. Los ganadores se han llegado diplomas, placas, libros y detalles patrocinados por Caixa Ontinyent, Mutua Levante y el Ayuntamiento de Alcoy. El jurado lo han formado Francisco Guillem, presidente de la asociación belenista Santa Rosa, Jorge Casanova, vicepresidente y Rafael Reina, maestro belenista. La Gala ha sido amenizada por el Grup de Danses Carrascal con el Tío Piam al frente. Se ha proyectado un vídeo de los belenes participantes. El acto ha acabado con una foto de familia de todos los participantes.