Entregat l'avantprojecte del nou col·legi Bosco de Cocentaina El consell escolar ja ha pogut fer les aportacions que ha considerat - Després de formar-se la nova corporació hi haurà una reunió dels representants de cada partit amb l'empresa martes, 11 de junio de 2019 L'avantprojecte del nou col·legi Bosco de Cocentaina ja està entregat al consell escolar. L'empresa encarregada de la redacció del projecte d'unificació del col·legi Sant Joan Bosco ha entregat al consell escolar del centre l'avantprojecte i va fer les aportacions que va considerar. El següent pas serà el torn per partits polítics que formaran la nova corporació. Una vegada es faja la presa de possessió hi haurà una reunió de representants de cada partit amb l'empresa. Una vegada aquest document tinga el vistiplau tècnic de l'oficina tècnica municipal, la mateixa empresa tindrà cinc mesos per presentar el projecte bàsic d'execució. Altra empresa especialitzada el revisarà durant altres 3 mesos i amb tots els informes positius, L'Ajuntament iniciarà la licitació per a la contractació de l'obra. L'alcaldessa Mireia Estepa ha mostrat la seua satisfacció pel nou pas donat.