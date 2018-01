The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Era lento y soltaba carbonilla, pero para nosotros era la alta velocidad" El periodista y escritor Floreal Moltó, usuario asiduo y nieto de un empleado de la compañía del Alcoy Gandía, evoca el auge y declive del tren que arrancó hace 125 años miércoles, 24 de enero de 2018 El periodista y escritor Floreal Moltó ha vivido muy de cerca el auge y el declive del Tren Alcoy Gandía. En Hoy por Hoy Alcoy ha rememorado los años en los que con cierta asiduidad se embarcaba con su familia en este tren que acercaba el interior a la costa. "Al ser mi abuelo ferroviario y mi madre de Gandía lo cogíamos mucho; en Fallas, Semana Santa, Pascua…". Recuerda como el tren, inaugurado hace 125 años, aportó modernidad a la sociedad de la época. "Sabíamos que el tren era lento y que soltaba carbonilla, pero para nosotros era como la alta velocidad". Al final de la entrevista evoca los últimos momentos del Alcoy Gandía y cómo el cierre de la línea en 1969 pasó sin pena ni gloria. "No se le dio demasiada importancia. No hubo manifestaciones como las hubo cuando se intentó cerrar el tren a Valencia".