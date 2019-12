The examples populate this alert with dummy content

SOC ALCOIÀ "Éramos amigos y eso era lo más importante" Pepe Francés nos cuenta en Ser Deportivos desde la cervecería Soc Alcoià, parte de la historia del Patín Alcodiam - Los hijos de Pahiño y Jordá también estuvieron en un programa muy emotivo con jugadores de la actual plantilla jueves, 19 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/12/2019) El ex jugador de Patín Alcodiam Pepe Francés de 86 años de edad, nos sorprendió a todos con sus historias y con su gran sentido del humor. Con Francés conocimos más la historia de una entidad como el patín Alcodiam en sus orígenes. Fue acompañado por los hijos de los míticos ex jugadores Pahiño y Jordá y con la colaboración de tres jugadores de la primera plantilla del PAS, Carlos Pérez, Deri Mataix y Marc Grau, sorprendieron al emblemático Francés, ya en categorías inferiores fue su entrenador y les enseño a patinar y a jugar. Un programa muy emotivo que realizamos desde la cervecería Soc Alcoià, en la c/ Isabel II , 13 de Alcoy y que siempre desde allí, conocemos más la historia del Patín Alcodiam Salesianos.