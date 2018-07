The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO Eroski inicia la liquidación ante el inminente cierre de su hipermercado de Alcoy Family Cash asumirá en septiembre la gestión de la que será su primera gran superficie en la provincia de Alicante sábado, 07 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (07/07/2018) El hipermercado Eroski de Alcoy ha iniciado la liquidación ante su inminente cierre, previsto para el mes de agosto. A partir de septiembre, la superficie comercial pasará a manos de Family Cash, firma valenciana fundada en 2013 dedicada a la gran distribución. La nueva compañía es propiedad de José Canet, ex directivo de la cadena Vidal Europa e impulsor de Kuups Internacional, la empresa del alcoyano Miguel Ángel Alcaraz. La empresa opera actualmente en la provincia de Valencia. Cuenta con tiendas en Xàtiva, Torrent, Ontinyent, L’Alqueria de la Comtessa, Gandia, Museros y Alzira. Su próximo hipermercado en Alcoy será el primero en la provincia de Alicante. Fuentes de Eroski han avanzado a RADIO ALCOY que la nueva operadora va a mantener todos los puestos de trabajo del hipermercado de Alcoy. Los empleados, según las mismas fuentes, mantendrán las mismas condiciones laborales. La empresa vasca, que en los próximos días, aportará más datos sobre la operación, cerrará en agosto una etapa que inició en 1993, cuando abrió la primera gran superficie comercial de Alcoy.